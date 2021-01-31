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حسين الشحات يشارك في جزء من تدريبات الكرة مع لاعبي الأهلي استعدادا لمونديال الأندية

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شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من تدريبات الكرة مساء اليوم الأحد، خلال مران الفريق الثاني في قطر، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وكان الشحات غاب عن تدريبات الكرة أمس بسبب شكواه من شد خفيف في العضلة الخلفية، قبل أن يدخل اليوم في جزء من التدريبات في إطار تحضيره للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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