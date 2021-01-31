محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام وست هام.. ومغردون: ملك البريميرليج عاد يا سادة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد احرازه هدفين في شباك فريق وست هام يونايتد في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كنترول صلاح بالهدف يُدرس والانهاء لايقل جمالية وذكاء والله هدف عبقري من بدايته لنهايته ومن اجمل اهداف الموسم بلا منازع .. الي يقول ان صلاح ماعنده الا السرعة يشوف ذكائه الخارق وهدوئه بالهدف جودة الي مايملكها 95% من المهاجمين" و "‏المرتدة من البداية عظيمة، تمريرة ارنولد الطويلة وعرضية شاكيري واستلام صلاح العظيم بالقدم اليمنى والانهاء بالقدم المفضلة.. ملك البريميرليغ عاد يا سادة ".

وقال أخرون" ‏استثنائي فخر العرب كل ما يقدمه تقف له إحترام " و" ‏‎محمد صلاح فخر العرب افضل لاعب عربي دون اي منازع ولا عزاء للحاقدين"

وفاز ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول تسيد أحداث النصف الأول من المباراة، وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 23، لكن الكرة التي سددها برأسه جاورت مرمى وست هام.

استمرت محاولات ليفربول لكنها لم تهدد مرمى وست هام بشكل كبير، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 57 بمجهود فردي رائع من اللاعب داخل منطقة جزاء وست هام قبل أن يسدد الكرة في مرماهم بسهولة.

وفي الدقيقة 68، ضاعف محمد صلاح من تقدم ليفربول بتسجيله الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله شاكيري.

وسجل فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 84، بعد تلقيه تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو.

وبعد هدف فينالدوم، استطاع وست هام تقليص الفارق عن طريق داوسون في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 40 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس.