رئيس اتحاد اليد وحسن مصطفى يسلمان راية بطولة العالم لليد إلى السويد وبولندا

قام المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بتسليم شعار البطولة للدولة المنظمة لبطولة العالم لليد 2023 بولندا والسويد.

جاءت مراسم التتويج بعد انتهاء بطولة العالم لليد في مصر في نسختها السابعة والعشرون والتي توجت بها الدنمارك للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن تقوم السويد والدنمارك بتنظيم بطولة العالم لليد في نسختها الثامنة والعشرون خلال الفترة من 12 وحتى 29 يناير 2023.

الجدير بالذكر أنه شارك في بطولة العالم لليد التي أقيمت في مصر لأول مرة 32 منتخبا، وذلك طبقا للقانون الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.