قام المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بتسليم شعار البطولة للدولة المنظمة لبطولة العالم لليد 2023 بولندا والسويد.
جاءت مراسم التتويج بعد انتهاء بطولة العالم لليد في مصر في نسختها السابعة والعشرون والتي توجت بها الدنمارك للمرة الثانية على التوالي.
ومن المقرر أن تقوم السويد والدنمارك بتنظيم بطولة العالم لليد في نسختها الثامنة والعشرون خلال الفترة من 12 وحتى 29 يناير 2023.
الجدير بالذكر أنه شارك في بطولة العالم لليد التي أقيمت في مصر لأول مرة 32 منتخبا، وذلك طبقا للقانون الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اتحاد اليد وحسن مصطفى يسلمان راية بطولة العالم لليد إلى السويد وبولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.