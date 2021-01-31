الارشيف / الرياضة

شهادة تقدير وميدالية للحكومة المصرية على تنظيم بطولة العالم لليد

0 نشر
0 تبليغ

قدم الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد شهادة تقدير وميدالية خاصة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المجهود الكبير الذي قامت به مصر فى تنظيم البطولة فى ظل تفشي وباء كورونا، ونجحت الدنمارك فى الفوز ببطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على السويد فى نهائي البطولة.

يذكر أن اربع صالات  استضافت هذه النسخة ال27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال والتي تقام على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي ،وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة ،بعد أن زاد الإتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.

والصالات  هي: الصالة المغطاة باستاد القاهرة ،وصالة برج العرب،وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهادة تقدير وميدالية للحكومة المصرية على تنظيم بطولة العالم لليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا