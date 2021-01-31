ميسي يقود برشلونة أمام بيلباو في الليجا

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل البارسا لملاقاة أتلتيك بيلباو، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن خط الدفاع: رونالد أراخو - أوسكار مينجويزا - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا خط الوسط: فرانكي دي يونج - ميراليم بيانيتش - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

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