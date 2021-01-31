الأهلي في كأس العالم.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي وهاني وسليمان يستكملان البرنامج التأهيلي.. صور

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.
في الوقت الذي استكمل فيه وليد سليمان ومحمد هاني تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
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