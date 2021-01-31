رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يشكر الرئيس السيسي

وجه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على ما قدمته مصر لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

كما وجه رئيس الاتحاد الدولي، الشكر إلى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، ووزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي؛ لنجاح البطولة فى ظل الطروف الصعبة التي يعيشها العالم فى ظل تفشي وباء فيروس كرونا.

ونجحت الدنمارك فى الفوز ببطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على السويد فى نهائي البطولة.

يذكر أن 4 صالات استضافت النسخة الـ 27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال والتي أقيمت على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي، وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة ،بعد أن زاد الإتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.

والصالات هي الصالة المغطاة باستاد القاهرة ،وصالة برج العرب،وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.