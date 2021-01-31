نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ليفربول الفوز بنتيجة 3-1 على نظيره وست هام اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتمكن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول من تسجيل هدفين ليواصل تصدره لجدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدف. ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي : 1- محمد صلاح .. 15 أهداف 2- هيونج مين سون.. 12 أهداف 3- هاري كين .. 12 أهداف 4- دومينيك كالفيرت ليوين .. 11 أهداف 5- جيمي فاردي .. 11 أهداف 6- برونو فيرنانديز .. 11 هدف 7- باتريك بامفورد .. 11 أهداف 8- كالوم ويلسون.. 10 أهداف 9- ويلفريد زاها .. 9 أهداف 10- أولي واتكينز.. 8 أهداف