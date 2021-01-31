حسين الشحات يشارك في جزء من تدريبات الأهلي مساء اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من تدريبات الكرة مساء اليوم الأحد، خلال مران الفريق الثاني في قطر، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم.
وكان الشحات قد غاب عن تدريبات الكرة أمس بسبب شكواه من شد خفيف في العضلة الخلفية، قبل أن يدخل اليوم في جزء من التدريبات في إطار تحضيره للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.