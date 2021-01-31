نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف: تركيزنا منصب على مباراة الدحيل.. ولا نريد أن نكون ضيوف شرف بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد شريف لاعب فريق الأهلي، إن الفريق الأحمر حضر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهو في حالة تركيز مشددا على أن مباراة الدحيل ليست سهلة على الإطلاق كما يظن البعض.

وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي :"حضرنا إلى قطر ونحن في حالة تركيز ومباراة الدحيل ليست سهلة كما يتوقع البعض".

وتابع :"نحن لا نركز إلا في مباراة الدحيل وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع فهي مباراة هامة للغاية التي ستحدد موقف الأهلي من الحصول على مركز جيد في البطولة".

وواصل :"تواجدنا في قطر لأننا أبطال إفريقيا ولا نريد أن نكون ضيوف شرف، ونريد أن نقدم شيء للنادي الأهلي، ولاعبي النادي الأهلي مطالبين دائما بالمكسب".

وأشار :"الفريق يأخذ كل مرحلة على حدة ونحن في حالة تركيز لمباراة الدحيل القطري".

وتابع :"موسيماني المدير الفني للفريق قام بإرسال مباريات للفريق القطري بجانب المحاضرات وندرس عناصر القوة والضعف في الفريق".

وأوضح :"النادي الأهلي كبير وجماهيرة متواجدة في كل مكان، وله شعبية على مستوى العالم وحضور الجماهير دافع كبير لنا

وتابع :"نتمنى استمرار الجماهير في المدرجات وأن تتواجد بشكل متواصل لأنها تمنحنا الدافع والثقة".

وأردف :"إعارتي لإنبي صنعت الفارق معي وقدمت الإضافة لي وأعادتني للنادي الأهلي، أقدم كل ما لدي والتوفيق من عند الله".

وعن المركز الذي يفضل اللعب فيه قال :"أنا لاعب في مركز الجناح، وأؤدي في مركز خط الهجوم، وهو الذي يحصل فيه اللاعب على الكثير من الفرص للتسجيل".

وهل هناك أزمة بعد التعاقد مع والتر بواليا قال :"في النادي الأهلي لا بد أن يتواجد لاعب واثنين وثلاثة أقوياء، والنادي يملك الأفضل في مصر، ولو كنت غاضب من الجلوس على مقاعد البدلاء لم أقم بتجديد تعاقدي".

وأشار :"قمت بتجديد تعاقدي مع النادي الأهلي دون أي شروط واتفقنا بشكل سريع على كل الأمور الخاصة خلال الجلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات".

رسالتي لجمهور النادي الأهلي، إن شاء الله نقدم شيء جيد للنادي في البطولة الحالية، ونشكركم على مساندتكم الدائمة".