نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المصري محمد صلاح لاعب ليفريول الإنجليزي على فوز فريقه على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

صلاح قال عقب قيادته فريقه لتحقيق الفوز بثلاثية بعدما سجل هدفين في اللقاء :"فوز كبير لنا خارج ملعبنا ، لقد كانوا فريق صعب، أنا أحب وست هام ، لقد سجلت العديد من الأهداف ضدهم".

وأضاف :"أود إعطاء الثناء لشاكيري بسبب تمريرته ، الكرة جاءت على قدمي بالضبط".

وتابع :"كانت كرة رائعة من شاكيري ، اللمسة الاولى كانت جيدة والانهاء كذلك. لم أتوقع أنه سيمىر بهذا الشكل".

وعن رأيه في تنقية الفيديو المساعد قال :"لست معجبا بالڤار ، إنها تقنية تقتل كرة القدم. لا أريد أن أشتكي لأنه سيتم معاقبتي لكنني لست معجبا بهذه التقنية.".

وحول سباق التتويج باللقب قال :" السيتي كانوا يعانون في بداية الدوري ، ونحن عانينا مؤخرا. نحن فقط نحتاج للفوز.".

