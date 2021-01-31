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قبل غلق الميركاتو الشتوي.. ليفربول يخطط لضم نجم مغربي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يسعى لحسم صفقة في خط الدفاع في اليوم الأخير من سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أنه قد وقع إختيار بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي على التعاقد مع المغربي رومان غانم سايس نجم وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سايس البالغ من العمر 30 عاماً يلعب مع وولفرهامبتون منذ أغسطس 2016  بعد أن لعب في فرنسا التي ولد بها  لعدة أندية صغيرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سايس شارك منذ إنضمامه لذئاب وولفرهامبتون في 160 مباراة حتى الآن وتمكن من تسجيل 11 هدفا ويعتبر من اللاعبين المهمين في تشكيلة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يعاني من غيابات كثيرة في خط الدفاع بسبب الإصابات التي منها أهم اللاعبين على رأسهم فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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