نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد .. صلاح ملك هدافى الدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - إنتهت منذ قليل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي، حيث تمكن رجال كلوب من تحقيق فوز ثمين علي ويست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق الفرعون المصري محمد صلاح وتربعه علي عرش هداف الدوري الإنجليزي .

وأقيمت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في مباريات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي، والتى أقيمت علي ملعب لندن الأوليمبي، اليوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري .

نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

نعرض عليكم نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي، حيث إنتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لوست هام وأحرز الأهداف كل من :

محمد صلاح (الدقيقة 57)

محمد صلاح (الدقيقة 68)

فينالدوم (الدقيقة 84)

بينما أحرز هدف فريق وست هام اللاعب كاريج داوسون (الدقيقة 87)

وبذلك الفوز يكون فريق ليفربول قد إقترب من صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق مانشستر سيتي المتصدر الترتيب حالياً برصيد 44 نقطة، بالإضافة إلي تربع النجم المصري محمد صلاح على عرش هدافي الدوري الإنجليزي .

قائمة هدافى الدوري الإنجليزي.. صلاح في الصدارة

يتصدر قائمة هدافى الدوري الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، وتأتي القائمة بأخر تحديث لها اليوم الأحد 31 يناير 2021 كالآتي: