هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق تروسارد في الدقيقة 17 بعد تلقيه تمريرة رائعة من باسكال جروس.
ويحتل توتنهام هوتسبر المركز السادس برصيد 33 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.
وكان توتنهام قد خسر في الجولة الماضية على ملعبه أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معاناة السبير تتواصل.. توتنهام يتأخر أمام برايتون بهدف في البريميرليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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