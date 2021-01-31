معاناة السبير تتواصل.. توتنهام يتأخر أمام برايتون بهدف في البريميرليج

تقدم برايتون أند هاف ألبيون على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق تروسارد في الدقيقة 17 بعد تلقيه تمريرة رائعة من باسكال جروس.

ويحتل توتنهام هوتسبر المركز السادس برصيد 33 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

وكان توتنهام قد خسر في الجولة الماضية على ملعبه أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.