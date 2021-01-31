نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام عالمية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح قريبا من حسم مستقبل نجم الفريق البرازيلي نيمار جونيور الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في صيف 2022.

وأكد الصحفي نيكولو شيرا المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه هناك مفاوضات متقدمة جداً بين نيمار ومسئولي باريس سان جيرمان بشأن تجديد العقد.

وأوضح نيكولو شيرا أن باريس سان جيرمان أصبح قريبا من إغلاق تجديد عقد النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاماً.

وألمح نيكولو شيرا أن باريس سان جيرمان يرغب أيضاً في تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي ولكن النجم الفرنسي متردد بشأن التجديد في ظل رغبته بالإنضمام إلى ريال مدريد.