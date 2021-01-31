نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر محبي كرة القدم في جميع دول العالم إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في دولة قطر يوم الرابع من شهر فبراير المقبل ومع اقتراب موعد البطولة يبحث الكثير من العاشقين لكرة القدم عن القناة التي سوف يتم إذاعة مباريات البطولة عبر شاشتها حيث نقدم لكم عبر هذا المقال تردد قناة الكأس القطرية وقناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الكأس القطرية وبي إن سبورت عبر النايل سات

بعد الإعلان عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية عبر قناة الكأس القطرية وبي إن سبورت وزاد البحث عن تردد القناة من الجمهور المتابع لكرة القدم وجاء تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد 11919.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

التردد 11566.

استقطاب عمودي.

مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن لقاء عربي خالص بين النادي الأهلي المصري مع فريق الدحيل القطري في افتتاح البطولة يوم الرابع من فبراير المقبل وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت قطر وجاء تأهل النادي الأهلي للبطولة بعد الفوز على الفارس الأبيض نادي الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يلعب الفائز من لقاء الأهلي المصري والدحيل القطري مع عملاق أوروبا فريق بايرن ميونيخ الألماني يوم الثامن من فبراير 2021.

موعد المباراة النهائية في كأس العالم للأندية 2021

سوف تقام المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين للنهائي يوم الحادي عشر من فبراير على استاد المدينة التعليمية وسوف تقام البطولة بحضور جماهيري يمثل ثلاثون بالمائة فقط من سعة الملاعب المضيفة وذلك وفق شروط محددة مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة بسبب وباء كوفيد 19.