قائد الدحيل.. المعز علي: سنقدم كل ما لدينا أمام الأهلي في مونديال الأندية

أكد المعز علي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، أن فريقه جاهز لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل.

ويواجه الدحيل القطري نظيره الأهلي على استاد المدينة التعليمية في مباراة قوية، على أن يتأهل الفائز منهما لمواجهة بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.

وقال "المعز"، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم، الأحد، "الفريق جاهز لخوض هذه المنافسة، وهي المرة الأولى للنادي ومعظم اللاعبين، وبالتأكيد الجميع متشوق لهذا الظهور خاصة وأننا سنواجه النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونحن سنلعب ونمثل الدولة وبالتأكيد هذا الأمر سيجعلنا نستعد بالدرجة المثالية لتشريف دولتنا وشعار نادي الدحيل".

وأضاف "ظهورنا الأول في هذه البطولة يمنحنا الحماس لكي نقدم أنفسنا بالشكل المطلوب وسنظهر بصورة مغايرة عن التي ظهرت في الفترة الماضية لأن مستوى جميع الأندية المشاركة سيكون عاليًا ونحن بدورنا يجب أن نكون في نفس المستوى، وفي مواجهة النادي الأهلي سنقدم كل ما يجعلنا نفاجئ جماهيرنا بتحقيق الفوز والوصول للدور قبل النهائي".

واستطرد: "هذه نسخة جديدة وفي النسخة الماضية شارك نادي السد ووجد مساندة كبيرة من كل الجماهير القطرية ونحن الآن نشارك وننتظر دعم كل جماهير الكرة القطرية لأننا لا نمثل فريقنا فقط بل نمثل كل قطر لهذا ننتظر المساندة الجماهيرية والجمهور هو اللاعب رقم 12 وبتواجدهم ومؤازرتهم سنقاتل داخل الملعب من أجل ترك بصمة واضحة في هذه البطولة".