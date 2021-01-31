كلوب يتغزل فى محمد صلاح: لاعب من طراز عالمي

وأحرز صلاح مساء الأحد، هدفين فى مرمى وست هام، وقاد فريقه للفوز ( 3 – 1)، ورفع رصيده إلى الهدف 15 في صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي.
وقال كلوب عن صلاح في تصريحات بعد المباراة:«هدفه ضد توتنهام كان رائعًا، وإشارة جيدة له أنه سيعود للتهديف، لقد كان رائعًا اليوم أمام وست هام وشارك في اللعب الجماعي، واحتفاظه بالكرة كان جيدا».
وأضاف:«هدفه الأول، ذكي للغاية، والثاني يا لها من مرتدة، تمريرتين ثم تحصل عليها صلاح، اللمسة الأولى كانت عالمية والإنهاء كان ذكيا.. أهداف رائعة».
وأكمل:«صلاح لا يتوقف أبدًا عن رغبته الشديدة في التسجيل، لاعب من الطراز العالمي، بلا شك».
ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثالث، خلف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي صاحب الصدارة.
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