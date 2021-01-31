وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي على انتقال عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لصفوف نادي الجونة. وانتقل اللاعب لصفوف الجونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري. يذكر أن الزمالك نجح في التعاقد مع مروان حمدي وسيف الدين الجزيري لدعم هجوم الزمالك في الفترة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر السعيد في الجونة لنهاية الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.