برايتون يفوز على توتنهام 1 - 0 في الدوري الإنجليزي

فاز برايتون أند هاف ألبيون على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق تروسارد في الدقيقة 17 بعد تلقيه تمريرة رائعة من باسكال جروس. وكان توتنهام خسر في الجولة الماضية على ملعبه أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون للنقطة 21 في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس.

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