نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاصة يعلن ضم نجمي الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، في الحصول على خدمات ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف، وإبراهيم أبو اليزيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وجاء إنتقال محمد مخلوف وأبو اليزيد إلى صفوف المقاصة، في الساعات القليلة قبل غلق القيد للموسم الجاري لتدعيم الفريق قبل نهايه فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وكان المقاصة قد نجح في ضم باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، لتعويض رحيل مروان حمدي إلى صفوف الزمالك.