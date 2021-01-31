نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أياكس يفوز على ألكمار بثلاثية نظيفة في الدوري الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي أياكس أمستردام فوز كبير بنتيجة 3-0 على مضيفه ألكمار، اليوم الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري الهولندي.

عزز أياكس صدارته لجدول المسابقة بالفوز الكبير على ألكمار 3-0، سجلها أنتوني، ودافي كلاسين، وديفيد نيريس، في الدقائق 14 و60 و90.

ورفع أياكس رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام إيندهوفن، وتجمد رصيد ألكمار عند 37 نقطة في المركز الخامس، بعدما مني بالهزيمة الثانية توالياً في المسابقة.