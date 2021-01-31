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أياكس يفوز على ألكمار بثلاثية نظيفة في الدوري الهولندي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي أياكس أمستردام فوز كبير بنتيجة 3-0 على مضيفه ألكمار، اليوم الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري الهولندي.

عزز أياكس صدارته لجدول المسابقة بالفوز الكبير على ألكمار 3-0، سجلها أنتوني، ودافي كلاسين، وديفيد نيريس، في الدقائق 14 و60 و90.

ورفع أياكس رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام إيندهوفن، وتجمد رصيد ألكمار عند 37 نقطة في المركز الخامس، بعدما مني بالهزيمة الثانية توالياً في المسابقة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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