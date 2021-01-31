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رسمياً.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة - وافق نادي الزمالك، على رحيل مهاجم الفريق عمر السعيد إلى الجونة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أوضح من خلاله إن اللجنة المكلفة بإدارة الققلعة البيضاء وافقت على رحيل السعيد خلال الساعات الماضية.

وتابع البيان، أن انتقال السعيد إلى الجونة سيكون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري فقط.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد أمس السبت مع مهاجم المقاولون العرب سيف الدين الجزيزي بعد رحيل مصطفى محمد إلى جالطا سراي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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