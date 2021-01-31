نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى الجونة على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق نادي الزمالك، على رحيل مهاجم الفريق عمر السعيد إلى الجونة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أوضح من خلاله إن اللجنة المكلفة بإدارة الققلعة البيضاء وافقت على رحيل السعيد خلال الساعات الماضية.

وتابع البيان، أن انتقال السعيد إلى الجونة سيكون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وحتى نهاية الموسم الجاري فقط.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد أمس السبت مع مهاجم المقاولون العرب سيف الدين الجزيزي بعد رحيل مصطفى محمد إلى جالطا سراي.