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محمد سياف - ابو ظبي - ملخص مباراة وست هام ضد ليفربول و التي تفوق فيها النادي الإنجليزي في البريميرليج، حيث أحرز الفريق ليفربول ثلاث أهداف علي وست هام صاحب الأرض بفضل ثنائيه اللاعب محمد صلاح و هدف اللاعب جيورجينهو فاينالدوم و أحرز في المقابل النادي وست هام هدف واحد فقط.

و إليك نتيجة مباراة ليفربول و وست هام.

ملخص وست هام ضد ليفربول

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 40 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد وست هام عند 35 نقطة في المركز الخامس.

استضاف نادي وست هام يونايتد بقيادة مدربه ديفيد مويس، ضيفه نادي ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب، مساء يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم و أقيمت المباراة علي ملعب “لندن الأولمبي” معقل وست هام.

ملخص مباراة وست هام ضد ليفربول مباراة الدوري الإنجليزي

بدأ صاحب الأرض المباراة بأداء جيد في الشوط الأول متكافئ بين بطل النسخة السابقة ووست هام صاحب الأرض لم يستطع أي منهم التسجيل أو تشكيل خطر حقيقي علي مرمي الأخر بينما بدأ ليفربول الشوط الثاني بأداء ممتاز واستطاع التسجيل عن الطريق الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة السابعة والخمسين من تسديدة سكنت المقص الأيمن لحارس مرمي وست هام ومن ثم يعود صلاح مره أخرى ليسجل ثاني أهدافه الشخصية في الدقيقة الثامنة والستين من تمريرة أكثر من رائعة من المتألق شاكيري ويختمها البرازيل فيرمينو بهدف من صناعه الهولندي فينالدوم بينما سجل صاحب الأرض هدف لحفظ ماء الوجه عن طريق كريك داوسون من ركنيه أرسلها برأسه في شباك اليسون.

هداف المباراة صحاب الخمس نجوم لمباراة وست هام ضد ليفربول

والجانب الإيجابي بالنسبة الفرعون المصري محمد صلاح هو عودته للتهديف مرة أخري بعد صيام استمر إلي ست مباريات.

ويذكر أيضًا أن محمد صلاح استطاع تسجيل تسع أهداف في شباك وست هام.

أما عن الجانب السلبي بالنسبة لوست هام فهذه المباراة هي العاشرة علي التوالي دون تحقيق فوز علي ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز.

في انتظار المباراة التالية للنادي ليفربول يوم 3/2/2021 و التي سوف يواجه بها النادي برايتون الإنجليزي ليحصد ليفربول المزيد من النِّقَاط و ذلك ما سوف يتوقعه البعض، توقع النتائج في التعليقات حتي يأتي ذلك اليوم.