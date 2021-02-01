روما يحقق فوزا ثمينا على هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

حقق إي سي روما، فوزا ثمينا على هيلاس فيرونا ( 3 – 1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 20 من الدوري الإيطالي.
ورفع روما رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 30 في المركز التاسع.
وافتتح جانلوكا مانشيني التسجيل لروما في الدقيقة 20، ثم أضاف هنريك مختياريان الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 22.
ووقع بوخا مايورال على الهدف الثالث لروما في الدقيقة 29، وعند الدقيقة 62 سجل إبريما كولي هدف هيلاس فيرونا الوحيد بالمباراة.
ومن المقرر أن يلتقي روما في المباراة المقبلة مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، يوم السبت المقبل.
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