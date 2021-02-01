يوفيتش يطالب الإسماعيلي بالتعاقد مع مهاجم

طالب البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني الجديد للاسماعيلي، مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، بالتعاقد مع مهاجم لتدعيم خط هجوم الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويبدأ يوفيتش عمله مع الفريق بداية من غدًا الإثنين استعدادا لسموحة في الدوري. وكان الإسماعيلي تعاقد مع ٥ لاعبين لتدعيم صفوف فريقة للخروج من الإسماعيلي من الموقف الحرج بترتيب جدول الدوري.

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