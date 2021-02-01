حقق برشلونة، فوزا صعبا على أتليتك بلباو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإسباني.

وثأر برشلونة بهذا الانتصار، من هزيمة السوبر الإسباني قبل أيام أمام بلباو في مواجهة شهدت طرد ليونيل ميسي للمرة الأولى بقميص النادي الكتالوني.

واستطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يفتتح التسجيل للبرسا في الدقيقة 20 من ضربة حرة مباشرة.

وسجل جوردي ألبا ظهير برشلونة هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة هدفا مقابل هدف.

وعند الدقيقة 74 سجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني لبرشلونة وهدف الفوز بالمواجهة الصعبة.

ويعد هدف ميسي في المباراة هو الهدف 12 له بالليجا هذا الموسم، بينما هدف جريزمان كان الهدف السادس له بالدوري الإسباني.

وارتقى برشلونة لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متساويا مع ريال مدريد في نفس العدد من النقاط 40، ويبعد بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يثأر من خسارة السوبر ويتفوق على بلباو بثنائية ويرتقي للوصافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.