وزير الرياضة عن مونديال اليد: سعداء لخروج البطولة بالشكل والأداء الجيد

عبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بخروج بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت على الأراضي المصرية بشكل جيد.

وقال أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "سعداء بخروج البطولة بالشكل والأداء الجيد أمام العالم".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مصر تمتلك صالات على أعلى مستوى في الوقت الحالي، مشيرا إلى تجديد مجمع الصالات باستاد القاهرة بأفضل التجهيزات قبل استضافة المونديال.

وتابع "مؤسسات الدولة قدمت كل ما لديها لنجاح بطولة العالم لكرة اليد أمام الجميع في ظل جائحة كورونا".