نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب ميت خلف والمقاصة في صفوف الحمام بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد فريق الحمام مع حمادة بحيث الشهير بالعالمي لاعب مصر المقاصة وميت خلف الستبق لتدعيم صفوف الفريق المطروحي في الإنتقالات الشتوية الحاليةبالقسم الثاني.

يذكر أن الفريق المطروحي قد أبرم عدد من الصفقات في فترة الإنتقالات الشتوية بناء علي طلب أيمن الجمل المدير الفني للفريق حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس، ومصطفي صفوت لاعب الترسانة، ومحمد ديابي الإيفواري، محمد أبو سريع لاعب السكة الحديد.