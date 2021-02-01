أحمد سمير: شيكابالا طلب مني عدم تسديد الضربة الحرة بمباراة الكأس

أكد أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، أن شيكابالا مازحه بمباراة نصف نهائي كأس مصر وطالبه بعدم تسديد احدى الضربات لعدم تسجيل هدف اخر.

وقال سمير لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة "دوت الخليج": " بعد تسجيلي اول هدف بنصف نهائي كأس مصر حصلت على ركلة اخرى من نفس المكان".

وأكد أن شيكابالا اقترب منه وطلب عدم التسديد وقال له "كفاية جول واحد ياسمير.. سيب مهند لاشين هو اللي يشوط" واتم كلماته: احب شيكابالا كثيرا وهو لاعب كبير.