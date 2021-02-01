الرياضة

أحمد سمير: شيكابالا طلب مني عدم تسديد الضربة الحرة بمباراة الكأس

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أكد أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش، أن شيكابالا مازحه بمباراة نصف نهائي كأس مصر وطالبه بعدم تسديد احدى الضربات لعدم تسجيل هدف اخر. 

وقال سمير لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة "دوت الخليج": " بعد تسجيلي اول هدف بنصف نهائي كأس مصر حصلت على ركلة اخرى من نفس المكان".

وأكد أن شيكابالا اقترب منه وطلب عدم التسديد وقال له "كفاية جول واحد ياسمير.. سيب مهند لاشين هو اللي يشوط" واتم كلماته: احب شيكابالا كثيرا وهو لاعب كبير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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