إبراهيم سعيد: أتوقع نجاح مصطفى محمد مع جالاتا سراي

قال إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، إنه يتوقع نجاح مصطفى محمد في تجربته الجديدة مع جالاتا سراي التركي.
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة ''Ten'' جالاتا سراي فريق كبير ويشارك في دوري أبطال أوروبا ، ولعِبَ بصفوفه العديد من كبار النجوم مثل ديديه دروجبا و ويسلي شنايدر ، كما أن جالاتا سراي أفضل كثيرًا من سانت إيتيان.
واختتم سعيد ، أتمنى من جمهور الزمالك وجمهور الكرة المصرية مساندة اللاعب في رحلته الاحترافية.
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