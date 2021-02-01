أتوقع تحقيق ميدالية أوليمبية.. حسن يسري: المنتخب قدّم بطولة كبيرة.. وفخور بأداء اللاعبين

أشاد حسن يسري نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق لكرة اليد بأداء المنتخب الوطني خلال مونديال اليد وبصفة خاصة في مباراة الدنمارك في دور الثمانية. وقال يسري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة ‘’ Ten '' المنتخب قدم أداءً مميزًا أمام حامل اللقب '' المنتخب الدنماركي '' وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للمربع الذهبي. واختتم يسري: "أتوقع تحقيق المنتخب لميدالية في أولمبياد طوكيو المقبلة".

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