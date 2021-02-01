نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الحادية والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الجولة 20 من الدوري الإيطالي، بفوز سهل حققه روما على ضيفه هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدف، في ختام الجولة 20 من البطولة.

كما فاز لاتسيو على مضيفه أتالانتا بنفس النتيجة، بينما تغلب جنوى على مضيفه كروتوني بثلاثية نظيفة.

وتغلب أودينيزي على مضيفه سبازيا بهدف، فيما تعادل كالياري مع ساسولو بنتيجة 1-1 وفاز نابولي على بارما بهدفين.

وعزز ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه على مضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

كما تمكن يوفنتوس من الفوز على مضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين، فيما سحق إنتر ميلان ضيفه بينيفينتو برباعية دون رد.

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 15 هدفاً، ويلاحقه روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان برصيد 14 هدفاً، ثم تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 13 هدفاً

وفيما يلي، جدول ترتيب هدافي الكالتشيو، قبل انطلاق مباريات الأحد من الجولة 20.

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 15 هدفاً.

2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 14 هدفاً.

3- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 13 هدفاً.

4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 12 نقطة.

5- لويس مورييل (أتالانتا) – 11 هدفاً.

6- جواو بيدرو (كالياري) – 11 هدفاً

7- أندريا بيلوتي (تورينو) – 10 أهداف.

8 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 10 أهداف.

9- هيرنيج ميختريان (روما) - 9 أهداف.

10- لورينز إنسيني (نابولي) - 9 أهداف.