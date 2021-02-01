مصطفى محمد يصل إلى تركيا للانضمام لجالطة سراي

وصل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لنادي جالطة سراي التركي إلى تركيا للانضمام لفريقه الجديد وكان في استقباله وفد من النادي التركي .

وحصل المهاجم الصاعد على تصريح السفر الخاص به بالامس لمغادرة البلاد من أجل السفر إلى تركيا لبدء المشوار مع جالطة سراي.

ووجه اللاعب الشكر لقيادات القوات المسلحة على إنهاء أوراق سفره وحصوله على التصريح الخاص بالسفر ودعمه في مشواره الاحترافي، متمنيا أن يكون خير سفير للكرة المصرية..