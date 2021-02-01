رامي ربيعة ينضم إلي المقاولون العرب

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، على أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقع لنادي المقاولون العرب بعد خروجه من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي واستبعاد اللاعب من بطولة كأس العالم للأندية.
وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الآن رامي ربيعة يوقع للمقاولون العرب بس أهم حاجة يلحقوا السيستم".
وكان رامي ربيعة هاجم الجهاز الفني للفريق عقب استبعاده من بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أنه تفاجأ بقرار استبعاده من بطولة العالم للأندية رغم جاهزيته للمشاركة مع الفريق.
ويبتعد ربيعة عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الفترة الماضية، في ظل اعتماد موسيماني على أيمن أشرف وبدر بانون في التشكيل الأساسي بجانب اعتماده أيضا على ياسر إبراهيم كبديل.
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