فهيم عمر: التدريب على تقنية الفيديو يحتاج 8 أشهر وليس 28 يوما

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن التدريب على تقنية الفيديو كان يحتاج من 6 لـ8 أشهر.

وقال فهيم خلال حواره ببرنامج الماتش: "التدريب على استخدام تقنية الفيديو يحتاج لـ8 أشهر، لكننا تدربنا عليه في 28 يوما فقط".

وتابع:"أشكر اللجنة الخماسية على تقنية الفيديو، لكن عتابي على من اختار حكام التقنية نفسها".

وأتم: "تقنية الفيديو قللت من الأخطاء التحكيمية والفترة القادمة ستشهد تطور أكثر".