خالد الغندور: الزمالك يقيد 6 لاعبين جدد بقائمة الفريق الأفريقية.. شاهد

أوضح الإعلامي خالد الغندور ان نادى الزمالك الزمالك يقيد 6 لاعبين جدد بقائمة الفريق الأفريقية . وكتب الغندور عبر موقع فيسبوك " الزمالك يقيد 6 لاعبين جدد بقائمة الفريق الأفريقية " احمد نادر السيد - ايمن حفني - حسين فيصل - مروان حمدي - حميد احداد - سيد عطية ". ووافق مسئولو نادي الزمالك على إعارة عمر السعيد مهاجم الفريق لنادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الجاري. وكان اللاعب تلقى عروضا من البنك الأهلي وسموحة بخلاف عرض الجونة وفضل اللاعب الانتقال لصفوف الأخير. جدير بالذكر أن الزمالك دعم هجومه في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع مروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 مواسم والتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء. facebook

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