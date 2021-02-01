نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعيد يشيد بخط هجوم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ابراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق بصفقات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتحديدا صفقتي سيف الدين الجزيري و مروان حمدي.

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن الجزيري قدمَ آداءً مميزاً مع المقاولون العرب وأتوقع نجاحه بصفوف الزمالك بشرط تحمل الضغوط ، فالأجواء داخل الزمالك تختلف عن المقاولون ، ونفس الأمر بالنسبة لمروان حمدي.

وتابع سعيد ، أن الخط الأمامي للزمالك يتسم بالقوة في الوقت الحالي بتواجد بن شرقي وشيكابالا و زيزو بالإضافة إلى الصفقات الجديدة.

واختتم، أن قرار عمر السعيد بالرحيل عن الفريق سيفيد اللاعب كثيراً وسيعيده إلى المشاركة في المباريات