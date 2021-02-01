محمد مرجان يكشف آخر استعدادات الأهلي قبل مباراة الدحيل بمونديال الأندية

تحدث محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن أر استعدات فريق الكرة قبل مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية الخميس المقبل.

وقال مرجان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر" ببرنامج "اللعيب": "نريد أن نسعد جماهير الأهلي، ونشرف الكرة المصرية في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "لابد أن يبذل لاعبي الأهلي أقصى جهد بعد استقبال الجماهير لنا، بداية من المطار وحتى فندق الإقامة، كما أنني أعلم أن تذاكر المباراة نفذت".

واستكمل: "من الصعب أن نقابل أحد حتى العودة، وهناك اجراءات حازمة وملتزمين بها، ولا يوجد تهاون في التعليمات".