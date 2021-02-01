فهيم عمر: الحكام المصريون هم الأفضل لإدارة مباريات الدوري.. وأمين عمر مرشح للمونديال

أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الحكام المصريين هم الأفضل لإدارة مباريات الدوري. وقال فهيم خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج" : "الحكام المصريين هم الأفضل لإدارة مباريات الدوري عن الأجانب، لأننا نريد تواجدهم في بطولات إفريقيا". وأكمل: "الحكام المصريين ظهروا بشكل كبير على الساحة الإفريقية، كما أن أمين عمر مرشح لإدارة مباريات بكأس العالم".

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