أحمد سمير: الزمالك "مشاني بدون شكر" وحسام حسن ظلمني في المصري

وقال سمير لبرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت، عبر شاشة "دوت الخليج": "الزمالك نوى رحيلي بشكل مفاجئ وبدون اي توجيه شكر لي، ورغم ذلك لم اعترض على خروجي منه للإعارة الى الإسماعيلي وبعدها للمصري.
وأكد: حسام حسن ظلمني في المصري ولا اعلم حتى الان لماذا لم أشارك معه، وأردف: الان أصبحت اكثر نضجا والأمور اختلفت معي، وأصبحت تركيزي اكبر في الملعب، ولا أتأثر بمشاركتي من عدمها.
وأردف: مركزي حاليا اضطراريا ولكني "حبيت" المركز لأنه جعلني اقترب اكثر من المرمى والتسجيل. واتم: ارغب دائما ان اتواجد في الملعب وفي اي مركز، وتقديم اقصى ما لدي.
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