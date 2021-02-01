مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 1 - 2 - 2021، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، منها مباراة بالدوري الإسباني "لا ليجا".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني ريال بيتيس × أوساسونا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري البرتغالي سانتا كلارا × بيلينينسيش – السابعة مساء بورتو × ريو آفى – التاسعة مساء – على قناة Sport TV 2 Potugal موريرينسي × سبورتنج براجا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة Sport TV 3 Potugal سبورتنج لشبونة × بنفيكا – الحادية عشر مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal

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