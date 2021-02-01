جونياس: حزين على جماهير الزمالك.. 5 سنوات لم يحققوا فيها لقب الدوري

أكد تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لوادي دجلة، أنه متعاطف مع الزمالك بسبب عدم تتويجه بلقب الدوري منذ 5 سنوات.

وقال جونياس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي يفوز ببطولات أكثر من الزمالك، وذلك لأن الأحمر فريق كبير". وأضاف: "حزين على جماهير الزمالك، 5 سنوات لم يحققوا فيها لقب الدوري حتى الآن، وبالتالي أتعاطف معهم، هناك شيء ما يجعل الأهلي أفضل، ولكن فيما يتعلق باللاعبين فالفريقين ممتازين". وواصل: "قلت من قبل إن اللاعبين المصريين متميزين، ولكي نرى هذه المهارات يجب توفر مساعدة المدير الفني".

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