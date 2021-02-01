إبداع وإقناع.. 5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفي ويست هام

فاز ليفربول على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبهدفي صلاح، حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام القياسية، نستعرضها تباعًا في ذلك التقرير

- أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر مع ليفربول في 4 مواسم متتالية في مختلف المسابقات، منذ إيان راش الذي حقق ذلك الإنجاز موسم 1984-1985.

- أصبح محمد صلاح خامس لاعب أفريقي يصل لـ 90 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي

-أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا للثنائيات في مباريات البريميرليج منذ انضمامه لليفربول عام 2017، وأحرز 17 ثنائية بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام.

- محمد صلاح في المباريات التي لم يشارك فيها زميليه ماني وفيرمينو من بداية المباراة (21) مباراة، استطاع تسجيل 20 هدفًا وصناعة 9 آخرين.

- وست هام يونايتد أصبح أكثر فريق يسجل محمد صلاح في مرماه في الدوري الإنجليزي، وهز شباكه 9 مرات من قبل.