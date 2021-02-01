الرياضة

ميدو: اعتماد الإسماعيلي على أبنائه هو بداية الإصلاح وسعيد بذلك

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سعادته بالوضع الحالي الذي يعيشه نادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن الأمور بدأت تسير في المسار الصحيح.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، "الأمور في نادي الإسماعيلي بدأت تسير بشكل أفضل، والاعتماد على أبناء النادي بداية الإصلاح".

وتابع، "سعيد بعودة الاسماعيلي للمسار الصحيح، ولكن لابد أن يكون هناك مصارحة مع الجماهير من أجل إكمال الصورة".

وواصل، "الفريق الحالي لا يملك إمكانيات الوصول للمربع الذهبي في الدوري المصري الممتاز، لكن هناك تخطيط جيد للموسم المقبل".

واستكمل، "أتشرف بأنني كنت مدربًا لنادي بحجم الاسماعيلي من قبل، وسعيد بعودة النادي للمسار الصحيح".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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