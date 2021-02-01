نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: اعتماد الإسماعيلي على أبنائه هو بداية الإصلاح وسعيد بذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سعادته بالوضع الحالي الذي يعيشه نادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن الأمور بدأت تسير في المسار الصحيح.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، "الأمور في نادي الإسماعيلي بدأت تسير بشكل أفضل، والاعتماد على أبناء النادي بداية الإصلاح".

وتابع، "سعيد بعودة الاسماعيلي للمسار الصحيح، ولكن لابد أن يكون هناك مصارحة مع الجماهير من أجل إكمال الصورة".

وواصل، "الفريق الحالي لا يملك إمكانيات الوصول للمربع الذهبي في الدوري المصري الممتاز، لكن هناك تخطيط جيد للموسم المقبل".

واستكمل، "أتشرف بأنني كنت مدربًا لنادي بحجم الاسماعيلي من قبل، وسعيد بعودة النادي للمسار الصحيح".