أكد فهيم عمر، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن التدريب على تقنية الفيديو كان يحتاج من 6 لـ8 أشهر.
وقال فهيم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "التدريب على استخدام تقنية الفيديو يحتاج لـ8 أشهر، لكننا تدربنا عليه في 28 يوما فقط".
وتابع: "أشكر اللجنة الخماسية على تقنية الفيديو، لكن عتابي على من اختار حكام التقنية نفسها".
وأتم: "تقنية الفيديو قللت من الأخطاء التحكيمية والفترة القادمة ستشهد تطور أكثر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فهيم عمر: التدريب على تقنية الفيديو يحتاج 8 أشهر وليس 28 يوما.. وعتابي لمن أختار حكامها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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