هتوحشني يا صاحبي.. يوسف أوباما يودع أوناجم.. شاهد

ودع يوسف اوباما لاعب نادى الزمالك، المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك الذي تمت إعارته لنادي الوداد المغربي.

ونشر أوباما صورة له مع أوناجم عبر خاصية استورى بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "هتوحشنى ياصحبى وكل التوفيق ليك انشاء الله".

أعرب محمد أوناجم، لاعب فريق الزمالك، عن سعادته بانضمامه إلى صفوف الوداد المغربي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب محمد أوناجم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعيد بعودتي إلى الديار الكبيرة الوداد لنواصل حصد الألقاب محليا وقاريا".

وأضاف محمد أوناجم: "أترك خلفي ذكريات جيدة مع الزمالك وجمهوره، على أمل تجديد اللقاء، كما أشكر كل مسئولي الزمالك الذين تفهموا رغبتي في تغيير الأجواء، وأشكر الجمهور أيضا وزملائي اللاعبين والمدربين الذين منحنوني الفرصة، وشكر خاص كذلك للرئيس سعيد الناصيري ووكيل أعمالي كريم بلق الذي لم يبخل علي بالدعم".