تعرف على قائمة هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لإفتتاح مشوار الأحمر في مونديال العالم للأندية بمواجهة الدحيل مساء الخميس المقبل.

قائمة هدافي الأهلي في مونديال العالم للأندية

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء الخميس القادم 4 فبراير.

من جانبه يشارك الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في بطولة مونديال العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء، حيث سبق له تمثيل القارة الأفريقية في نسخ 2005 و2006و 2008 و2012 و2013.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، ثلاثة انتصارات تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية، على حساب كل من أوكلاند سيتي النيوزلندي وكلوب أمريكا المكسيكي وهيروشيما الياباني.

وفي سياق آخر سجل الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، 11 هدفاً حيث يتصدر محمد أبوتريكة قائمة هدافي الفريق الأحمر في البطولة العالمية برصيد 4 أهداف، ويأتي بعده الأنجولي أمادو فلافيو 3 أهداف وعماد متعب هدفين، وهدف للسيد حمدي.