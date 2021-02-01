مدافع أوغندي يحطم رقم رونالدو القياسي

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أحمد جودة - القاهرة - حطم المدافع الأوغندي بيفيس موجابي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ماذرويل الاسكتلندي، رقما قياسيا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

مدافع أوغندي يتجاوز قفزة رونالدو

وسجل المدافع الأوغندي بيفيس موجابي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ماذرويل، هدفا بعد قفزه أسطورية في مرمي روس كاونتي، بالدوري الاسكتلندي.

بهذه القفزة تجاوز المدافع الأوغندي بيفيس موجابي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ماذرويل الاسكتلندي، قفزة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد هدفه الذي أحرزه مع يوفنتوس في مرمى سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

من جانبه ذكر الحساب الرسمي لنادي ماذرويل أن قفزة المدافع الأوغندي موجابي حطمت رقما قياسيا في عالم كرة القدم، حيث وصل إرتفاع جسمه خلالها إلى 262 سنتيمتر في الهواء، بينما إرتفعت قدميه عن الأرض بمسافة 75 سنتيمتر.

الجدير بالذكر أن قفزة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الشهيرة، أثناء إحرازه هدفا في شباك سامبدوريا، وصل إرتفاع جسمه خلالها إلى 256 سنتيمتر في الهواء، بينما وصل إرتفاع قدميه عن الأرض إلى 71 سنتيمتر.