أوناجم يوجه رسالة إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق من أوناجم على انضمامه إلى الوداد

أعرب محمد أوناجم نجم الزمالك الذي تمت إعارته إلى صفوف الوداد المغربي عن سعادته بالانضمام إلى الفريق المغربي كما نشر صورة له بقميص الوداد عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلق أوناجم على الصورة التي نشرها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "سعيد بعودتي إلى الدار الكبيرة الوداد، لنواصل حصد الألقاب محليا وأفريقيا وأترك خلفي ذكريات طيبة مع الزمالك وجمهوره على أمل تجديد اللقاء.

وتابع: "شكر خاص لكل مسئولي الزمالك الذين تفهّموا رغبتي بتغيير الأجواء وزملائي اللاعبين والمدربين الذين منحوني الفرصة وشكر خاص كذلك للرئيس سعيد الناصري ومدير أعمالي كريم بلق الذي لم يبخل عني بالدعم".